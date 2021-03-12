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Воссоединится ли Месси с Гвардиолой? Возможен обмен на Агуэро
Хотя должны были играть в одном клубе
Будущее форварда "Барселоны" Лионеля Месси остается неопределенным. Аргентинец еще не дал каких-либо сигналов о готовности подписать новый контракт. 30 июня он станет свободным агентом.
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро считается потенциальной заменой Месси, если тот решит покинуть "Барселону", сообщает ESPN.
Месси переход в "Манчестер Сити", который тренирует Пеп Гвардиола, достаточно вероятен. Он не отказался от него.
Агуэро должен сыграть ключевую роль в том, чтобы убедить Месси переехать в Манчестер, но теперь все идет к тому, что Серхио покинет "Сити" в конце сезона на правах свободного агента.
Гвардиола тренировал Месси в "Барселоне" в 2008-2012 годах.
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