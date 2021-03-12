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Воссоединится ли Месси с Гвардиолой? Возможен обмен на Агуэро

Англия
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Хотя должны были играть в одном клубе

Воссоединится ли Месси с Гвардиолой? Возможен обмен на Агуэро

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Будущее форварда "Барселоны" Лионеля Месси остается неопределенным. Аргентинец еще не дал каких-либо сигналов о готовности подписать новый контракт. 30 июня он станет свободным агентом.

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро считается потенциальной заменой Месси, если тот решит покинуть "Барселону", сообщает ESPN.

Месси переход в "Манчестер Сити", который тренирует Пеп Гвардиола, достаточно вероятен. Он не отказался от него.

Агуэро должен сыграть ключевую роль в том, чтобы убедить Месси переехать в Манчестер, но теперь все идет к тому, что Серхио покинет "Сити" в конце сезона на правах свободного агента.

Гвардиола тренировал Месси в "Барселоне" в 2008-2012 годах.

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В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро Манчестер Сити
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