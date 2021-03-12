АПЛ. Ньюкасл и Астон Вилла обменялись голами

Из всех возможных и невозможных сил "сороки" стараются не оказаться в зоне вылета, всего два очка отделяет их от 18-го места. "Астон Вилла" в середине турнирной таблице и может играть спокойно, без ответственности за результат. И это у гостей получалось лучше. Бирмингемцы доминировали и создали больше моментов, пусть и не намного, но "Ньюкасл" явно думал, что в первую очередь надо не пропустить.

Все самое интересное в игре случилось на последних минутах, когда стала сказываться усталость. Уоткинс пробивал не лучшим образом, но Кларк неудачно выбивал мяч и срезал его в свои ворота - 0:1. Хозяева сразу бросились отыгрываться, фактически пошли ва-банк. Секундная стрелка уже завершала последний во встрече круг, как Мерфи сделал простой навес в штрафную, где Лассель легко выиграл борьбу за верховой мяч и отправил его точно под перекладину.

Неожиданная развязка в напряженной игре, скорее всего, ничья в пользу гостей. Хотя это одно очко им ничего не гарантирует. Борьба за выживание в АПЛ в последних турах обещает быть очень интересной.

АПЛ. 28-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Ньюкасл - Астон Вилла 1:1

Голы: Лассель 90+3 - Уоткинс 86

Ньюкасл: 1. Дубравка, 2. Кларк, 3. Дамметт, 14. Хэйден, 17. Крафт, 6. Лассель, 8. Шелви, 21. Фрэйзер, 28. Уиллок, 9. Жоэлинтон, 12. Гейл.

Астон Вилла: 26. Мартинес, 5. Мингс, 15. Конса, 18. Таргетт, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 11. Уоткинс, 17. Хассан-Трезеге, 27. Эль-Мухаммади, 41. Рэмси, 15. Траоре.

Предупреждения: Крафт 52, Лассель 68 - МакГинн 74, Сансон 77, Мингс 78