Каррагер: Конкуренты Ливерпуля будут дружно праздновать, если Клопп покинет клуб

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер прокомментировал слухи об увольнении Юргена Клоппа из мерсисайдского клуба.

"В советах директоров "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Эвертона" шампанское польется рекой, если Клопп покинет клуб. Они будут ожидать возвращения того периода, когда "Ливерпуль" один год из пяти проводил в Лиге Чемпионов. Для болельщиков "Ливерпуля" уход Клоппа был бы сравним с уходом Кенни Далглиша в 1991 или Билла Шенкли в 1974.

Никто другой не смог бы сделать того, что сделал Клопп с 2015 года, выиграв трофеи и установив такую связь с фанатами. Поэтому, будучи фанатом "Ливерпуля", я бы не хотел видеть у руля клуба никого другого при текущей модели. Включая Пепа Гвардиолу.

За все время чистые расходы Клоппа составили 110 миллионов фунтов — гораздо меньше "Манчестер Сити", "Юнайтед", "Тоттенхэма", "Арсенала" и даже "Эвертона" за этот же период", — написал Каррагер в своей колонке в The Telegraph.