В АПЛ планируют к маю вернуть до 10 тысяч фанатов на трибуны

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс ожидает, что следующий сезон начнется с полными стадионами зрителей.

В прошлом месяце британский премьер Борис Джонсон разрешил с 17 мая пускать зрителей на стадионы в количестве 10,000 человек, но не более 25% от вместимости арены.

План Джонсона предусматривает снятие практически всех коронавирусных ограничений к 21 июня, а значит стартующий в августе сезон Премьер-Лиги 2021/22 будет походить на нормальный сезон.