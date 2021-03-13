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В АПЛ планируют к маю вернуть до 10 тысяч фанатов на трибуны
А с нового сезона и вовсе ожидают полные трибуны
Sky Sports
Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс ожидает, что следующий сезон начнется с полными стадионами зрителей.
В прошлом месяце британский премьер Борис Джонсон разрешил с 17 мая пускать зрителей на стадионы в количестве 10,000 человек, но не более 25% от вместимости арены.
План Джонсона предусматривает снятие практически всех коронавирусных ограничений к 21 июня, а значит стартующий в августе сезон Премьер-Лиги 2021/22 будет походить на нормальный сезон.
"Мы приветствуем план правительства, потому что в нем прописано возвращение болельщиков. Надеюсь, два заключительных тура этого сезона мы проведем с 10,000 зрителей на каждом матче. Я надеюсь, что это будет великолепная концовка сезона.
Что касается следующего сезона, то наша цель — начать его при полных стадионах, и план правительства предлагает нам такую возможность.Нам еще многое нужно сделать, но такова наша конечная цель. Заполненные под завязку стадионы Премьер-Лиги будут означать возвращение к нормальной жизни", — цитирует Мастерса Football.London.
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