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В АПЛ планируют к маю вернуть до 10 тысяч фанатов на трибуны

Англия
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А с нового сезона и вовсе ожидают полные трибуны

В АПЛ планируют к маю вернуть до 10 тысяч фанатов на трибуны

Sky Sports

Новина українською

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс ожидает, что следующий сезон начнется с полными стадионами зрителей.

В прошлом месяце британский премьер Борис Джонсон разрешил с 17 мая пускать зрителей на стадионы в количестве 10,000 человек, но не более 25% от вместимости арены.

План Джонсона предусматривает снятие практически всех коронавирусных ограничений к 21 июня, а значит стартующий в августе сезон Премьер-Лиги 2021/22 будет походить на нормальный сезон.

"Мы приветствуем план правительства, потому что в нем прописано возвращение болельщиков. Надеюсь, два заключительных тура этого сезона мы проведем с 10,000 зрителей на каждом матче. Я надеюсь, что это будет великолепная концовка сезона.

Что касается следующего сезона, то наша цель — начать его при полных стадионах, и план правительства предлагает нам такую возможность.Нам еще многое нужно сделать, но такова наша конечная цель. Заполненные под завязку стадионы Премьер-Лиги будут означать возвращение к нормальной жизни", — цитирует Мастерса Football.London.

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