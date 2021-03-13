Моуриньо: Тоттенхэм смотрит наверх, а не на Арсенал

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо хочет, чтобы его команда ориентировалась на команды, расположенные выше, а не на "Арсенал".

"Я смотрю наверх, я не смотрю вниз. Будь "Арсенал" в семи очках впереди нас, я бы смотрел на них, но поскольку у нас на семь очков больше, чем у них, я не смотрю вниз.

В то же время мы всегда думаем только о ближайшем матче, и будь "Вилла" или "Ньюкасл" на месте "Арсенала", наше отношение было бы ровно таким же.

Мы чувствуем, что мы лучше, чем наша позиция в таблице, и мы хотим улучшить свою позицию, а для этого нам нужны очки. Соперник не имеет значения, как и не имеет значения, что это дерби. Это матч Премьер-Лиги, на кону три очка, которые мы и постараемся набрать", — цитирует Моуриньо The Guardian.