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Моуриньо: Тоттенхэм смотрит наверх, а не на Арсенал
Жозе в традиционной манере подколол соперников перед дерби
vbetnews
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо хочет, чтобы его команда ориентировалась на команды, расположенные выше, а не на "Арсенал".
"Я смотрю наверх, я не смотрю вниз. Будь "Арсенал" в семи очках впереди нас, я бы смотрел на них, но поскольку у нас на семь очков больше, чем у них, я не смотрю вниз.
В то же время мы всегда думаем только о ближайшем матче, и будь "Вилла" или "Ньюкасл" на месте "Арсенала", наше отношение было бы ровно таким же.
Мы чувствуем, что мы лучше, чем наша позиция в таблице, и мы хотим улучшить свою позицию, а для этого нам нужны очки. Соперник не имеет значения, как и не имеет значения, что это дерби. Это матч Премьер-Лиги, на кону три очка, которые мы и постараемся набрать", — цитирует Моуриньо The Guardian.
Матч "Арсенал" – "Тоттенхэм" пройдёт в воскресенье. Дерби начнётся в 18:30.
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