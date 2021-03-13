Сульшер: Ведем переговоры с Байи о новом контракте

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб ведет переговоры с защитником Эриком Байи о новом контракте.

Сейчас у Эрика, накануне против "Милана" сыгравшего свой 100-й матч за "красных дьяволов", остается всего один полный год по контракту, однако Сульшер не намерен прощаться с 26-летним ивуарийцем.

"Да, мы начали диалог с Эриком и его представителями. Он дольше остается в форме, и вы можете видеть его игру. Я очень им доволен. Мы ведем переговоры с ним. Он был вынужден пропустить слишком много матчей из-за своего игрового стиля, потому что 100 матчей за его период в клубе — это недостаточно. Но он становится крепче", — цитирует Сульшера Goal.

За время выступлений за МЮ Байи провёл в лазарете 528 дней по данным Transfermarkt. Эрик перебрался на "Олд Траффорд" в 2016-м году.