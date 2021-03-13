Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сульшер: Ведем переговоры с Байи о новом контракте
"Дьяволы" намерены сохранить ивуарийца в команде
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб ведет переговоры с защитником Эриком Байи о новом контракте.
Сейчас у Эрика, накануне против "Милана" сыгравшего свой 100-й матч за "красных дьяволов", остается всего один полный год по контракту, однако Сульшер не намерен прощаться с 26-летним ивуарийцем.
"Да, мы начали диалог с Эриком и его представителями. Он дольше остается в форме, и вы можете видеть его игру. Я очень им доволен. Мы ведем переговоры с ним.
Он был вынужден пропустить слишком много матчей из-за своего игрового стиля, потому что 100 матчей за его период в клубе — это недостаточно. Но он становится крепче", — цитирует Сульшера Goal.
За время выступлений за МЮ Байи провёл в лазарете 528 дней по данным Transfermarkt. Эрик перебрался на "Олд Траффорд" в 2016-м году.
Популярное сейчас
- Десна возвращает четвертое место. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Динамо выдает максимум, Шахтер игнорирует проблемы и не похож на команду. Аудиомнение #78
- 805 позабытых голов, или Трагедия Йозефа Бицана, лучшего бомбардира всех времен
- Тренер Ярмоленко в Вест Хэм может перебраться в Шотландию
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули