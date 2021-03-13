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Абрахам повторно травмировал лодыжку
Форвард не смог завершить тренировку
У нападающего "Челси" Тэмми Абрахама случился рецидив травмы лодыжки на тренировке.
Впервые проблемы с лодыжкой возникли у Абрахама еще 31 января против "Бернли". 15 февраля против "Ньюкасла" Тэмми только усугубил свое состояние, в в процессе восстановления его подстерегло еще одно несчастье.
"Лодыжка Тэмми все еще болит после ушиба в матче против "Ньюкасла". Это все та же травма. Он по-прежнему не чувствует себя на 100 процентов комфортно. Вчера он досрочно завершил тренировку, хотя днем ранее был в порядке.
Если честно, я слегка обеспокоен, потому что изначально проблема возникла еще против "Бернли". С тех пор прошло уже много времени, и он не чувствует себя на 100 процентов свободно и комфортно. Я вижу это по тренировкам.
Я слегка обеспокоен, но в то же время я на 100 процентов уверен в нашем медицинском штабе. Эти парни великолепны, и сейчас они заботятся о нем. Вчера случился небольшой рецидив, и ему пришлось покинуть поле во время разминки, но он получит все необходимое время.
Прежде всего важно, чтобы он чувствовал себя безопасно, свободно и был избавлен от боли. Тогда мы сможем подумать о его возвращении", — цитирует главного тренера "синих" Томаса Тухеля Sky Sports.
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