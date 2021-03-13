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МЮ не спешит продлевать контракт с Кавани

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МЮ не спешит продлевать контракт с Кавани

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"Манчестер Юнайтед" не спешит продлевать контракт с Эдинсоном Кавани, сообщает Manchester Evening News.

В клубе обеспокоены нынешней физической формой 34-летнего уругвайца и его травматичностью в последнее время.

У МЮ есть опция продления контракта с Эдинсоном за определеную сумму. Нынешнее соглашение истекает в июне.

При этом ранее отец Кавани намекнул, что форвард может продолжить карьеру в "Бока Хуниорс".

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В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед
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