Забивать поленились. АПЛ. Лидс Юнайтед – Челси 0:0

Казалось бы, Тухель не просто провел ротацию перед ответным матчем с "Атлетико", а еще и впервые за свое пребывание в Лондоне поменял схему. Тем не менее, 4-2-3-1, которые показали нам операторы перед стартовым свистком, не были основным модулем "синих" на поединок с "Лидсом". Гости, скорее, использовали в своих построениях гибрид: при атаках Чилвелл поднимался выше, сдвигая линию под ложной девяткой Хавертцом правее и трансформируя положение игроков в уже привычные 3-4-2-1.

К слову, Кристиан Пулишич роль вингбека не потянул и во втором тайме американца заменил более выносливый Рис Джеймс. Интересно, что Томас за период работы в "Челси" внес больше изменений в стартовый состав, чем какой-либо другой менеджер АПЛ (39). В свою очередь наставник "Лидса" Марсело Бьелса вышел со стандартными 4-1-4-1 – с сильнейшими доступными исполнителями. Успел восстановиться к матчу Паскаль Стрейк.

39 - Since Thomas Tuchel's first game in charge of Chelsea against Wolves in January, no team has made more changes to their starting lineup than the Blues. Tinker. pic.twitter.com/wyTjtMgkeK — OptaJoe (@OptaJoe) March 13, 2021

В дебюте, не смотря на давление от "Челси", моменты создавал только "Лидс", причем, как у своих, так и у чужих ворот. Сначала Робертс забил из офсайда, затем Эйлинг попал в Льоренте с отскоком в собственную перекладину (!), после чего все тот же Робертс по интересной траектории угодил снарядом в поперечину рамки Менди. Ближе к экватору первого тайма "белые" отодвинули "синих" от своей первой трети, начали сыпать подачами во владения Эдуара и потеряли Патрика Бэмфорда – в своем сотом поединке за "павлинов" экс-форвард "Челси" был вынужден уступить Родриго место на газоне из-за травмы.

"Пенсионеры" контролировали происходящее на поле, но в атаке действовали невзрачно. Отметим, что и сам "Лидс" нанес всего один удар по воротам лондонцев, подобное при Бьелсе было всего лишь один раз – в январе с "Брайтоном".

В начале второго тайма команды придерживались выбранного сценария, однако при этом немного взвинтили темп и предоставляли друг другу больше пространства. "Челси" по-прежнему старался владеть сферой и комбинировать вблизи штрафной площадки "Лидса", в то время как "павлины" стали чаще, но все равно не слишком опасно, разминать Менди. На противоположном краю поля Мелье также не испытывал проблем с "угрозами" от "синих".

Into the final ???? minutes at Elland Road...



Can we find a winner?



⚪️ 0-0 ???? [81'] #LEECHE pic.twitter.com/oDa5YnUakY — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 13, 2021

С приближением финального свистка окончательно сложилось впечатление, что оба коллектива согласны на паритет. "Челси" не позволял "Лидсу" лишнего, хотя хозяева, похоже, и не думали наводить суету, а сами гости не изобиловали старанием на финальной трети поля. Результат закономерен.

???? Clean sheet and solid performance from the lads! — Leeds United (@LUFC) March 13, 2021

АПЛ, 28-й тур.

Стадион: "Элланд Роуд" (Лидс)

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

"Лидс Юнайтед" – "Челси" 0:0

"Лидс Юнайтед": Мелье – Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Алиоски – Филлипс – Беллоли, Даллас, Робертс, Харрисон (Кошта, 64) – Бэмфорд (Родриго, 35, Клих, 79 – обратная замена)

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Чилвелл – Жоржиньо, Канте, Пулишич (Джеймс, 68), Зиеш (Вернер, 69), Маунт (Хадсон-Одои, 79) – Хавертц

Предупреждения: Робертс (23), Алиоски (71), Родриго (75)