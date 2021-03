Забивать поленились. АПЛ. Лидс Юнайтед – Челси 0:0

Казалось бы, Тухель не просто провел ротацию перед ответным матчем с "Атлетико", а еще и впервые за свое пребывание в Лондоне поменял схему. Тем не менее, 4-2-3-1, которые показали нам операторы перед стартовым свистком, не были основным модулем "синих" на поединок с "Лидсом". Гости, скорее, использовали в своих построениях гибрид: при атаках Чилвелл поднимался выше, сдвигая линию под ложной девяткой Хавертцом правее и трансформируя положение игроков в уже привычные 3-4-2-1.

К слову, Кристиан Пулишич роль вингбека не потянул и во втором тайме американца заменил более выносливый Рис Джеймс. Интересно, что Томас за период работы в "Челси" внес больше изменений в стартовый состав, чем какой-либо другой менеджер АПЛ (39). В свою очередь наставник "Лидса" Марсело Бьелса вышел со стандартными 4-1-4-1 – с сильнейшими доступными исполнителями. Успел восстановиться к матчу Паскаль Стрейк.

39 - Since Thomas Tuchel's first game in charge of Chelsea against Wolves in January, no team has made more changes to their starting lineup than the Blues. Tinker. pic.twitter.com/wyTjtMgkeK