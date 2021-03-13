Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси не проигрывает 12 матчей при новом тренере. Тухель повторил клубный рекорд
До немца подобное удавалось Сколари
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 28-го тура АПЛ лондонский
Таким образом, "аристократы" под руководством Томаса Тухеля не проигрывают уже 12 матчей подряд во всех турнирах - 8 побед и 4 ничьи. Это повторение клубного рекорда "синих" на стартовом отрезке наставника, ранее "Челси" не проигрывал 12 поединков при Луисе Фелипе Сколари.
На данный момент подопечные Тухеля имеют в своем активе 51 очко и занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
12 - Thomas Tuchel is unbeaten in all 12 of his games in charge of Chelsea in all competitions, the joint-longest unbeaten start by a manager in the club’s history (Felipe Scolari also 12). Bounce. pic.twitter.com/mJ8V91wObe— OptaJoe (@OptaJoe) March 13, 2021
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов УЕФА. Соседские войны не в пользу Украины
- Гладкий забивает дважды и почти догоняет Шахаба. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Динамо выдает максимум, Шахтер игнорирует проблемы и не похож на команду. Аудиомнение #78
- Стивен Джеррард одной фразой положил конец слухам относительно Ливерпуля
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО