Челси не проигрывает 12 матчей при новом тренере. Тухель повторил клубный рекорд

В матче 28-го тура АПЛ лондонский "Челси" на выезде сыграл в нулевую ничью с "Лидсом" .

Таким образом, "аристократы" под руководством Томаса Тухеля не проигрывают уже 12 матчей подряд во всех турнирах - 8 побед и 4 ничьи. Это повторение клубного рекорда "синих" на стартовом отрезке наставника, ранее "Челси" не проигрывал 12 поединков при Луисе Фелипе Сколари.

На данный момент подопечные Тухеля имеют в своем активе 51 очко и занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

12 - Thomas Tuchel is unbeaten in all 12 of his games in charge of Chelsea in all competitions, the joint-longest unbeaten start by a manager in the club’s history (Felipe Scolari also 12). Bounce. pic.twitter.com/mJ8V91wObe