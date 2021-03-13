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Челси не проигрывает 12 матчей при новом тренере. Тухель повторил клубный рекорд

Англия
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До немца подобное удавалось Сколари

Челси не проигрывает 12 матчей при новом тренере. Тухель повторил клубный рекорд

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 28-го тура АПЛ лондонский "Челси" на выезде сыграл в нулевую ничью с "Лидсом".

Таким образом, "аристократы" под руководством Томаса Тухеля не проигрывают уже 12 матчей подряд во всех турнирах - 8 побед и 4 ничьи. Это повторение клубного рекорда "синих" на стартовом отрезке наставника, ранее "Челси" не проигрывал 12 поединков при Луисе Фелипе Сколари.

На данный момент подопечные Тухеля имеют в своем активе 51 очко и занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Лидс Юнайтед
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