АПЛ. Кристал Пэлас справляется с Вест Бромвичем

"Вест Бромвич" отчаянно желает остаться в Премьер-лиге (теоретически такое еще возможно), вот только соперники не желают дарить шансы "дроздам". К тому же, "ВБА" не столько наседает на оппонентов, прессингует или создает опасные атаки, как суетится. Эта суета им очень мешает.

Гости владели существенным территориальным преимуществом в игре с "Кристал Пэлас", при этом "орлы" создавали больше голевых моментов и выглядели спокойнее. В середине первого тайма Ферлонг сыграл рукой в своей штрафной площади, арбитр назначил пенальти (помог ВАР, хотя и без него все было очевидно). Миливоевич без проблем реализовал одиннадцатиметровый.

Конечно, необходимо признать, что "дрозды" заслужили хотя бы на один гол - Йокушлу, Перейра и Дьян имели свои возможности, но не смогли их реализовать. Во втором тайме был еще спорный момент, когда арбитр мог назначить пенальти в ворота лондонцев, но не судьба. Похоже, что весь это сезон для "ВБА" не "судьба", уж очень непросто идут дела у команды Эллардайса.

АПЛ. 28-й тур

Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Вест Бромвич 1:0

Голы: Миливоевич 37 (пен.)

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 3. Ван Аанхольт, 8. Куяте, 24. Кэхилл, 44. Ридевалд, 4. Миливоевич, 11. Заха, 25. Эзе, 14. Айю, 20. Бентеке.

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 5. Бартли, 14. Таунсенд, 27. О`Ши, 18. Галлахер, 10. Филлипс, 30. Мэйтлэнд-Найлс, 35. Йокушлу, 12. Перейра, 17. Дьян.

Предупреждения: Эзе 53, Ван Аанхольт 90, Кэхилл 90+3 - Ферлонг 36