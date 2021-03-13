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Главное - не проиграть. Лидс - Челси 0:0. Обзор матча
Осторожная игра от двух команд
Фейсбук Челсі/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем обзор матча 28-го тура АПЛ между "Лидсом" и "Челси". Команды осторожно атаковали, имея несколько опасных выпадов в атаку. По одному разу коллективов спасал каркас ворот, а также голкиперы показывали свое мастерство. Необычный счет для "павлинов", но совершенно нормальный для "аристократов".
"Лидс" - "Челси" 0:0
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