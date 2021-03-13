АПЛ. Бернли переигрывает Эвертон на его поле

Эта неудача может дорого стоить подопечным Анчелотти. Еще несколько туров назад "Эвертон" претендовал на попадание по итогам сезона в Лигу Чемпионов, но после двух поражений подряд (неделю назад "Челси" разобрался с мерсисайдцами) можно вообще остаться без еврокубков. "Бернли" оказался слишком крепким орешком, в первом круге "ириски" сыграли с ними вничью 1:1, теперь вообще уступили.

У гостей получился великолепный дебют, наверное, пока хозяева осваивались и привыкали к сопернику. На 13-й минуте хозяева потеряли мяч недалеко от штрафной, а затем у Вуда получился великолепный удар со средней дистанции, в самый угол залетел мяч, Пикфорд не имел шансов. "Эвертон" сразу бросился вперед, из всех сил желал отыграться, создал несколько хороших моментов и... пропустил второй раз.

Удар Макнила получился еще более красивым, чем выстрел Вуда. Неожиданно легко Макнил обыграл Аллана, оказался на неплохой позиции и отправил мяч точно в дальнюю девятку. Несчастный Пикфорд лишь взглядом сопроводил этот мяч.

Преимущество ливерпульцев казалось только ради самого преимущества, особых дивидендов атаки "ирискам" не принесли. Даже несмотря на то, что один мяч хозяева отыграли еще в первом тайме. Дэвис навесил и Кальверт-Льюин головой переправил мяч в сетку. Все ради интриги.

Тем не менее, "Эвертон" так и не смог спасти хотя бы ничью. "Бернли" умело оборонялся, перекрыл все зоны, а если у подопечных Анчелотти и проходила опасная комбинация, либо Поуп спасал гостей, либо удача отворачивалась от хозяев. Такое бывает в футболе, когда в ничейном матче (если брать в общем) победу одержала та команда, которая сыграла более спокойно, грамотно и сдержано, воспользовавшись ошибками соперника.

АПЛ. 28-й тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Эвертон - Бернли 1:2

Голы: Калверт-Льюин 32 - Вуд 13, Макнил 25

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 5. Кин, 12. Динь, 6. Аллан Лурейро, 9. Калверт-Льюин, 21. Гомеш, 22. Годфри, 26. Дэвис, 7. Ришарлисон, 17. Айуоби.

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 5. Тарковски, 6. Ми, 23. Питерс, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 7. Гудмундссон, 11. Макнил, 27. Выдра, 9. Вуд.

Предупреждения: Вествуд 38, Лоутон 45, Тарковски 76, Поуп 85