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Агуэро забил первый свой гол в текущем сезоне АПЛ

Англия
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Аргентинец много пропустил из-за травм и болезней

Агуэро забил первый свой гол в текущем сезоне АПЛ

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 28-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде побеждает "Фулхэм".

Форвард Серхио Агуэро забил третий гол "горожан" в этом поединке, реализовав пенальти на 60-й минуте встречи.

Этот забитый мяч стал первым для 32-летнего нападающего в текущем сезоне чемпионата Англии. Из-за травм и болезней аргентинец принял участие только в 8 матчах АПЛ, а в стартовом составе "Ман Сити" в рамках английского первенства выходил всего лишь 4 раза.

Агуэро забил первый свой гол в текущем сезоне АПЛ - изображение 1
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В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити (Англия) Фулхэм (Лондон)
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