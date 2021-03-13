Агуэро забил первый свой гол в текущем сезоне АПЛ

В матче 28-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде побеждает "Фулхэм".

Форвард Серхио Агуэро забил третий гол "горожан" в этом поединке, реализовав пенальти на 60-й минуте встречи.

Этот забитый мяч стал первым для 32-летнего нападающего в текущем сезоне чемпионата Англии. Из-за травм и болезней аргентинец принял участие только в 8 матчах АПЛ, а в стартовом составе "Ман Сити" в рамках английского первенства выходил всего лишь 4 раза.