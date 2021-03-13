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Агуэро забил первый свой гол в текущем сезоне АПЛ
Аргентинец много пропустил из-за травм и болезней
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 28-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде побеждает "Фулхэм".
Форвард Серхио Агуэро забил третий гол "горожан" в этом поединке, реализовав пенальти на 60-й минуте встречи.
Этот забитый мяч стал первым для 32-летнего нападающего в текущем сезоне чемпионата Англии. Из-за травм и болезней аргентинец принял участие только в 8 матчах АПЛ, а в стартовом составе "Ман Сити" в рамках английского первенства выходил всего лишь 4 раза.
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