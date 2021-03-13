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АПЛ. Фулхэм - Манчестер Сити 0:3. Лидер есть лидер

Англия
(2 голосов)

Уверенно от подопечных Пепа

АПЛ. Фулхэм - Манчестер Сити 0:3. Лидер есть лидер

Фулгем в Twitter/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер Лига, 28-й тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Ни одного удара в створ не нанес "Фулхэм" за всю игру. Да и в целом на две команды было всего 11 выстрелов. Несмотря на это, "горожане" сумели продолжить выигрышную сухую серию над "дачниками" до семи матчей с общим счетом 21:0.

"Манчестер Сити" вышел на игру с тремя центральными защитниками: Диасом, Ляпортом и Стоунзом. Пеп, как и в прошлом сезоне, начинает играть со схемами между экватором и завесой чемпионата. Имеет на это право в уже 17 очков преимущества. Отметим, что Зинченко провел матч на скамейке запасных.

В первом тайме два раза находили зону для опасного удара гости, но дважды спасал Ареоля. Сначала француз переиграл Феррана Торреса при выходе один на один, а затем голкипер поймал мяч после легкого выстрела от Бернардо Силвы.

Вторую половину встречи "МС" начал более удачно. Даже очень удачно. Сначала Стоунс замкнул передачу со стандарта от Канселу. Этот гол стал четвертым в текущем году для центрального защитника. Он больше раз с 1 января праздновал взятие ворот, чем Марсьяль (3), Калверт-Льюин (3), Рашфорд (2), Сон (2) и Вернер (1). Затем Жезус поел каши, которой наварили защитники "дачников" у своих ворот, и обыграл Ареоля, забив первым ударом в матче. Через три минуты тот же бразильский нападающий заработал пенальти, которое реализовал Агуэро. Этот гол стал для аргентинца первым в АПЛ за 418 дней.

Под занавес поединка наконец огрызнулись хозяева, но Ляпорт сыграл на очень высоком уровне, в подкате заблокировав удар Ономы.

Тактическая и легкая победа Пепа "на классе". Разницу сделали игроки, а также установки в перерыве матча, ведь первые 45 минут "Манчестер Сити" мало что мог создать у ворот Ареоля. "Горожане" продолжают увеличивать преимущество над "МЮ", которое на данный момент составляет уже 17 очков, а "Фулхэм" будет надеяться на спасительные зачетные пункты в следующих поединках.

"Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0:3 (0:0)

Голы: Стоунс 47, Жезус 56, Агуэро 60 пен.

"Фулхэм": Ареола - Тете, Андерсен, Адарабиойо, Айна - Ангисса, Г. Рид, Лемина (Онома 73) - Лофтус-Чик (Митрович 63) - Кавалейру (Робинсон 80), Лукман

"Манчестер Сити": Эдерсон - Стоунс, Диас (Гарсия 75), Ляпорт - Канселу, Родри, Силва (Фернандиньо 67), Мэнди - Торрес - Жезус, Агуэро

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В статье: Фулхэм (Лондон) Манчестер Сити
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Комментарии (4)
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янковский ян (Запорожье)
13.03.2021 в 23:57
Зато на сайте все время висел счет 2:0 в пользу фулхема. Потом 2:1. А в конце оказывается 0:3. )))
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.03.2021 в 00:15
таки да
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
14.03.2021 в 00:31
Сайт врунов, лгунов и обманщиков. Я теперь получил психологическую травму и не верю ни одной их он-лайн трасляции. Лучше бы их совсем не было, чем они есть, но им верить нельзя. Козлы!
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+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
14.03.2021 в 01:21
Вообще-то это норма, регулярно так
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+1
0


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