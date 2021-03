АПЛ. Фулхэм - Манчестер Сити 0:3. Лидер есть лидер

Английская Премьер Лига, 28-й тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Ни одного удара в створ не нанес "Фулхэм" за всю игру. Да и в целом на две команды было всего 11 выстрелов. Несмотря на это, "горожане" сумели продолжить выигрышную сухую серию над "дачниками" до семи матчей с общим счетом 21:0.

"Манчестер Сити" вышел на игру с тремя центральными защитниками: Диасом, Ляпортом и Стоунзом. Пеп, как и в прошлом сезоне, начинает играть со схемами между экватором и завесой чемпионата. Имеет на это право в уже 17 очков преимущества. Отметим, что Зинченко провел матч на скамейке запасных.

В первом тайме два раза находили зону для опасного удара гости, но дважды спасал Ареоля. Сначала француз переиграл Феррана Торреса при выходе один на один, а затем голкипер поймал мяч после легкого выстрела от Бернардо Силвы.

23' Midway point of the first half and there's nothing between the sides. ???? 0-0 ????️ | #FULMCI pic.twitter.com/KE3zTd6jkW

Вторую половину встречи "МС" начал более удачно. Даже очень удачно. Сначала Стоунс замкнул передачу со стандарта от Канселу. Этот гол стал четвертым в текущем году для центрального защитника. Он больше раз с 1 января праздновал взятие ворот, чем Марсьяль (3), Калверт-Льюин (3), Рашфорд (2), Сон (2) и Вернер (1). Затем Жезус поел каши, которой наварили защитники "дачников" у своих ворот, и обыграл Ареоля, забив первым ударом в матче. Через три минуты тот же бразильский нападающий заработал пенальти, которое реализовал Агуэро. Этот гол стал для аргентинца первым в АПЛ за 418 дней.

417 - Sergio Agüero has ended a run of 13 appearances, 641 minutes of play and 24 shots without scoring in the Premier League, with his penalty against Fulham his first league goal since January 2020 v Sheff Utd, 417 days ago. Awaited. #FULMCI pic.twitter.com/klMMRZwPTL