Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко провел весь поединок против Фулхэма на скамейке запасных
Левый фланг закрыл Бенжамен Менди
Фото: Getty Images / Автор – неизвестен
В матче 28-го тура чемпионата Англии
Защитник "горожан" Александр Зинченко не попал в стартовый состав "горожан" на этот поединок. А по ходу игры главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола так и не выпустил украинца на поле.
В текущем сезоне 24-летний Зинченко принял участие в 14 матчах английского национального первенства. Также Александр сыграл 4 поединка в Лиге чемпионов и 2 игры в Кубке английской лиги. В матче 1/4 Кубка АФЛ с лондонским "Арсеналом" украинский защитник отдал голевую передачу на Жезуса.
Популярное сейчас
- Днепр-1 уже восьмой. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Потеря девственности. Минай - Ингулец 0:1
- Касильяс разошелся со своей женой-журналисткой
- Лондонский Арсенал обратил внимание на Романа Яремчука - СМИ
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО