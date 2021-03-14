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Зинченко провел весь поединок против Фулхэма на скамейке запасных

Англия
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Зинченко провел весь поединок против Фулхэма на скамейке запасных

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

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В матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде уверенно обыграл "Фулхэм" со счетом 3:0.

Защитник "горожан" Александр Зинченко не попал в стартовый состав "горожан" на этот поединок. А по ходу игры главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола так и не выпустил украинца на поле.

В текущем сезоне 24-летний Зинченко принял участие в 14 матчах английского национального первенства. Также Александр сыграл 4 поединка в Лиге чемпионов и 2 игры в Кубке английской лиги. В матче 1/4 Кубка АФЛ с лондонским "Арсеналом" украинский защитник отдал голевую передачу на Жезуса.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Фулхэм (Лондон) Александр Зинченко
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