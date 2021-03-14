МЮ готовит новый контракт для Сульшера

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер получит новый контракт на улучшенных условиях.

Нынешнее соглашение сторон истекает через год, и клуб с "Олд Траффорд" уже принял решение насчет дальнейшей судьбы 48-летнего норвежца.

Как сообщает Daily Mirror, переговоры с Сульшером о новом контракте могут стартовать в любой день. "Юнайтед" собирается повысить зарплату Оле Гуннара с нынешних 7 до 9 миллионов фунтов в год. Кроме того, Сульшер получит гарантии того, что сохранит последнее слово в вопросе трансферов, несмотря на недавние изменения в структуре управления клубом.

Сульшер тренирует "Юнайтед" с декабря 2018, когда он занял место уволенного Жозе Моуриньо.