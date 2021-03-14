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МЮ готовит новый контракт для Сульшера

Англия
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В клубе довольны работой норвежца

МЮ готовит новый контракт для Сульшера

AS

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер получит новый контракт на улучшенных условиях.

Нынешнее соглашение сторон истекает через год, и клуб с "Олд Траффорд" уже принял решение насчет дальнейшей судьбы 48-летнего норвежца.

Как сообщает Daily Mirror, переговоры с Сульшером о новом контракте могут стартовать в любой день. "Юнайтед" собирается повысить зарплату Оле Гуннара с нынешних 7 до 9 миллионов фунтов в год. Кроме того, Сульшер получит гарантии того, что сохранит последнее слово в вопросе трансферов, несмотря на недавние изменения в структуре управления клубом.

Сульшер тренирует "Юнайтед" с декабря 2018, когда он занял место уволенного Жозе Моуриньо.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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