Крис Уайлдер покинул пост главного тренера Шеффилд Юнайтед

"Шеффилд Юнайтед" объявил о расставании с главным тренером команды Крисом Уайлдером. Соглашение расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

Исполнять обязанности главного тренера в остатке сезона будет Пол Хекингботтом, возглавляющий команду U-23 "клинков".

В нынешнем сезоне "Шеффилд" является главным аутсайдером АПЛ. В активе команды всего 14 очков после 28 туров, отставание от спасительной 17-й строчки составляет 12 пунктов.

Уайлдер возглавил "клинков" в 2016-м году, с тех пор дважды повысив клуб в классе и финишировав на рекордной позиции в АПЛ (9 место).