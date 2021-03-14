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Крис Уайлдер покинул пост главного тренера Шеффилд Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию

Крис Уайлдер покинул пост главного тренера Шеффилд Юнайтед

Новина українською

"Шеффилд Юнайтед" объявил о расставании с главным тренером команды Крисом Уайлдером. Соглашение расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

Исполнять обязанности главного тренера в остатке сезона будет Пол Хекингботтом, возглавляющий команду U-23 "клинков".

В нынешнем сезоне "Шеффилд" является главным аутсайдером АПЛ. В активе команды всего 14 очков после 28 туров, отставание от спасительной 17-й строчки составляет 12 пунктов.

Уайлдер возглавил "клинков" в 2016-м году, с тех пор дважды повысив клуб в классе и финишировав на рекордной позиции в АПЛ (9 место).

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В статье: Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер
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