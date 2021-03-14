Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финал Кубка Англии может пройти в присутствии 20 тысяч зрителей
Уже в мае на Альбионе планируют вернуть болельщиков на трибуны
Запланированный на 15 мая финал Кубка Англии может пройти при зрителях.
Напомним, план британского правительства по снятию коронавирусных ограничений подразумевает возвращение зрителей на стадионы только с 17 мая, причем в количестве не более 10 тысяч человек на один матч.
В свою очередь FA, под эгидой которой проводится Кубок Англии, лоббирует идею о том, что финал национального кубка на "Уэмбли" стал пилотным матчем по возвращению более внушительной аудитории на трибуны.
Согласно регламенту, заполненность трибун не должна превышать 25 процентов, так что на финале могут побывать порядка 20 тысяч болельщиков, сообщает BBC.
Популярное сейчас
- Добавить огня. Почему Заря - Динамо главный матч сезона
- Шахтер - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.03.2021
- Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.03.2021
- Все еще ТОП. Ветераны современного футбола, которые играют за лучшие клубы мира. ВИДЕО
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО