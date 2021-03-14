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Финал Кубка Англии может пройти в присутствии 20 тысяч зрителей

Англия
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Уже в мае на Альбионе планируют вернуть болельщиков на трибуны

Финал Кубка Англии может пройти в присутствии 20 тысяч зрителей

Новина українською

Запланированный на 15 мая финал Кубка Англии может пройти при зрителях.

Напомним, план британского правительства по снятию коронавирусных ограничений подразумевает возвращение зрителей на стадионы только с 17 мая, причем в количестве не более 10 тысяч человек на один матч.

В свою очередь FA, под эгидой которой проводится Кубок Англии, лоббирует идею о том, что финал национального кубка на "Уэмбли" стал пилотным матчем по возвращению более внушительной аудитории на трибуны.

Согласно регламенту, заполненность трибун не должна превышать 25 процентов, так что на финале могут побывать порядка 20 тысяч болельщиков, сообщает BBC.

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В статье: Уэмбли (Лондон) Кубок Англии
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