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Тоттенхэм может подписать очередного ключевого игрока Саутгемптона

Англия
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Вестергор может перейти в стан "шпор"

Тоттенхэм может подписать очередного ключевого игрока Саутгемптона

Новина українською

"Тоттенхэм" обдумывает приобретение защитника "Саутгемптона" Янника Вестергора.

Как утверждает Daily Mirror, главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо сделал укрепление центра обороны одним из своих приоритетов на летнее трансферное окно, и высокое место в его шорт-листе занимает Вестергор.

Вестергор приближается к заключительному году по своему контракту, так что грядущее лето может быть правильным моментом для трансфера Янника.

При схожих обстоятельствам по тому же маршруту минувшим летом последовал Пьер-Эмиль Хейбьерг, ставший одним из лидеров "шпор" в этом сезоне.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Янник Вестергор Саутгемптон (Англия)
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