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Тоттенхэм может подписать очередного ключевого игрока Саутгемптона
Вестергор может перейти в стан "шпор"
"Тоттенхэм" обдумывает приобретение защитника "Саутгемптона" Янника Вестергора.
Как утверждает Daily Mirror, главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо сделал укрепление центра обороны одним из своих приоритетов на летнее трансферное окно, и высокое место в его шорт-листе занимает Вестергор.
Вестергор приближается к заключительному году по своему контракту, так что грядущее лето может быть правильным моментом для трансфера Янника.
При схожих обстоятельствам по тому же маршруту минувшим летом последовал Пьер-Эмиль Хейбьерг, ставший одним из лидеров "шпор" в этом сезоне.
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