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Агуэро наконец-то забил в АПЛ. Фулхэм - Ман Сити 0:3. Видео голов и обзор матча

Англия
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На этот раз без Зинченко на поле

Агуэро наконец-то забил в АПЛ. Фулхэм - Ман Сити 0:3. Видео голов и обзор матча

Фейсбук Ман Сіті/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 28-го тура АПЛ, в котором противостояли различные полюса таблицы: член зоны вылета - "Фулхэм", и лидер чемпионата - "Манчестер Сити". В первом тайме "горожане" не смогли пробить героическую оборону Лондона, однако в начале второй половины встречи у подопечных Пепа Гвардиолы пошло все как по маслу. Отметим также Серхио Агуэро, который забил первый гол в АПЛ за 14 месяцев.

"Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0:3 (0:0)

Голы: Стоунс 47, Жезус 56, Агуэро 60 (пен.)

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В статье: Фулхэм (Лондон) Манчестер Сити
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