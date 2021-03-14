Агуэро наконец-то забил в АПЛ. Фулхэм - Ман Сити 0:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 28-го тура АПЛ, в котором противостояли различные полюса таблицы: член зоны вылета - "Фулхэм", и лидер чемпионата - "Манчестер Сити". В первом тайме "горожане" не смогли пробить героическую оборону Лондона, однако в начале второй половины встречи у подопечных Пепа Гвардиолы пошло все как по маслу. Отметим также Серхио Агуэро, который забил первый гол в АПЛ за 14 месяцев.

"Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0:3 (0:0)

Голы: Стоунс 47, Жезус 56, Агуэро 60 (пен.)