Сульшер: Де Хеа рано списывать со счетов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал не списывать Давида Де Хеа со счетов.

"Давид здесь уже 10 лет, и он выступал абсолютно блестящим образом за нас. Сезон за сезоном он совершал сейв за сейвом на высочайшем уровне.

Дин Хендерсон учится. Дин становится лучше и лучше, он прибавляет. Но у нас нет бесспорного номера 1. Ты должен проявлять себя.

Я не слепой. Я видел, что говорили медиа в последние пару недель. Люди списывают Давида со счетов, и это совершенно неправильно. Давид — голкипер топ-уровня. Ему было позволено съездить домой на рождение своего первого ребенка, а Дин встал в ворота и играл очень хорошо. Уверен, Давид вернется и будет снова играть блестяще.

Я предпочитаю иметь трех очень хороших голкиперов, чем ни одного. И мне очень повезло, что на этой позиции у меня есть два игрока топ-уровня. Это замечательно для меня и является замечательным вызовом для них", — цитирует Сульшера Goal.