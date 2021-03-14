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Лестер и Ливерпуль следят за вингером Лидса
Рафинья на радаре в "лис" и "мерсисайдцев"
www.planetfootball.com/ Автор невідомий
Бразильский вингер "Лидса" Рафинья может вскоре стать игроком "Ливерпуля" или "Лестера". Об этом сообщает jeunesfooteux.
Оба клуба следят за выступлениями футболиста и хотят подписать его для усиления атаки. Пока конкретики ни от "лис" ни от "мерсисайдцев" не было на счет трансфера игрока.
Нападающий перешел в "Лидса" в октябре прошлого года, перебравшись из французского "Рена" за 18,5 млн евро. Текущий сезон стал для него первым в АПЛ. На его счету пять голов и столько же ассистов в 23 матчах чемпионата Англии.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Рафинью в 18 млн евро. Контракт бразильца с клубом действителен еще три года.
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