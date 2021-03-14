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Голкипер Бернли стал трансферной целью для Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

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Голкипер Бернли стал трансферной целью для Манчестер Юнайтед

Sky Sports/Автор невідомий

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"Манчестер Юнайтед" хочет летом подписать голкипера "Бернли" Ника Поупа. Об этом сообщает английский источник Daily Star.

"Красные дьяволы" готовы расстаться со своим номер один Давидом Де Хеа уже этим летом по приемлемой цене. Дело в том, что испанец зарабатывает 430 тыс евро в неделю.

Запасной голкипер "маникунанцев" Дин Хендерсон, но по мнению руководства клуба, не готов взять на себя роль первой скрипки в воротах команды, поэтому на трансферной глаз "МЮ" упал страж ворот "Бернли".

Прошлым летом "Челси" пытался подписать Поупа, но "бордовые" захотели 50 млн евро за трансфер игрока. В этом году сумма может увеличиться, если Ник поедет со сборной Англии на Евро 2020.

Конкуренцию "красным дьяволам" может навязать "Тоттенхэм", ведь Уго Льорис может покинуть состав "шпор".

В этом сезоне голкиперы "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа и Дин Хендерсон провели 29 и 16 матчей во всех турнирах соответственно. За сухими играми в них ничья - по 10, а по пропущенным голам с уверенным отрывом лидирует испанец - 37:10.

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В статье: Манчестер Юнайтед Ник Поуп
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Источник:
Daily Star

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Комментарии (1)
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10 (Феодосия)
14.03.2021 в 15:37
Утиные утки, нет нормального форварда и правого полузащитника. Дин отличный вратарь. Агент Поупа набивает цену.
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