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Тухель внедрил в Челси секретный язык для розыгрыша атак

Англия
(1 голосов)

Немец прекрасно стартовал на новом месте

Тухель внедрил в Челси секретный язык для розыгрыша атак

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель внедрил в команде систему кодовых слов, которыми игроки обмениваются во время матча.

Этот язык включает в себя десятки слов, которые служат триггерами для команды. Таким образом партнёры понимают, в какую зону нужно открыться или отдать передачу, а также какой тип передачи применить.

"У вас нет ни малейшего понятия, что происходит, зато они прекрасно всё понимают. Это делает их атаки гораздо быстрее и опаснее, потому что порой им даже не приходится поднимать голову, чтобы понять где находится их партнёр.

Они также всё время используют разные слова, так что вы не сможете изучить их и приспособиться во время матча", – цитирует одного из соперников "Челси" The Sun.

Отметим, что под руководством Тухеля "Челси" провёл 12 матчей и пока что не проигрывал.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.03.2021 в 16:03
неужели додумались?
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