Тухель внедрил в Челси секретный язык для розыгрыша атак

Главный тренер "Челси" Томас Тухель внедрил в команде систему кодовых слов, которыми игроки обмениваются во время матча.

Этот язык включает в себя десятки слов, которые служат триггерами для команды. Таким образом партнёры понимают, в какую зону нужно открыться или отдать передачу, а также какой тип передачи применить.

"У вас нет ни малейшего понятия, что происходит, зато они прекрасно всё понимают. Это делает их атаки гораздо быстрее и опаснее, потому что порой им даже не приходится поднимать голову, чтобы понять где находится их партнёр. Они также всё время используют разные слова, так что вы не сможете изучить их и приспособиться во время матча", – цитирует одного из соперников "Челси" The Sun.

Отметим, что под руководством Тухеля "Челси" провёл 12 матчей и пока что не проигрывал.