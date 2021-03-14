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Тухель внедрил в Челси секретный язык для розыгрыша атак
Немец прекрасно стартовал на новом месте
Главный тренер "Челси" Томас Тухель внедрил в команде систему кодовых слов, которыми игроки обмениваются во время матча.
Этот язык включает в себя десятки слов, которые служат триггерами для команды. Таким образом партнёры понимают, в какую зону нужно открыться или отдать передачу, а также какой тип передачи применить.
"У вас нет ни малейшего понятия, что происходит, зато они прекрасно всё понимают. Это делает их атаки гораздо быстрее и опаснее, потому что порой им даже не приходится поднимать голову, чтобы понять где находится их партнёр.
Они также всё время используют разные слова, так что вы не сможете изучить их и приспособиться во время матча", – цитирует одного из соперников "Челси" The Sun.
Отметим, что под руководством Тухеля "Челси" провёл 12 матчей и пока что не проигрывал.
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