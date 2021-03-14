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АПЛ. Лестер издевается над Шеффилд Юнайтед
"Клинки" с позором уступают "лисам"
Фото - ВВС, автор невідомий
АПЛ. 28-й тур
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Лестер - Шеффилд Юнайтед 5:0
Голы: Ихеаначо 39, Перес 64, Ихеаначо 69, Ихеаначо 78, Брайан 80 (авт.)
Лестер: 1. Шмейхель, 4. Сьоюнджю, 6. Эванс, 21. Перейра, 25. Ндиди, 27. Кастань, 3. Фофана, 8. Тилеманс, 9. Варди, 14. Ихеаначо, 17. Перес.
Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 4. Флек, 7. Ландстрем, 14. Берк, 16. Норвуд, 22. Ампаду, 29. Брайан, 10. Шарп.
Предупреждения: Брайан 74, Ландстрем 88
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