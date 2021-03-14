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АПЛ. Лестер издевается над Шеффилд Юнайтед

Англия
(1 голосов)

"Клинки" с позором уступают "лисам"

АПЛ. Лестер издевается над Шеффилд Юнайтед

Фото - ВВС, автор невідомий

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АПЛ. 28-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Лестер - Шеффилд Юнайтед 5:0

Голы: Ихеаначо 39, Перес 64, Ихеаначо 69, Ихеаначо 78, Брайан 80 (авт.)

Лестер: 1. Шмейхель, 4. Сьоюнджю, 6. Эванс, 21. Перейра, 25. Ндиди, 27. Кастань, 3. Фофана, 8. Тилеманс, 9. Варди, 14. Ихеаначо, 17. Перес.

Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 4. Флек, 7. Ландстрем, 14. Берк, 16. Норвуд, 22. Ампаду, 29. Брайан, 10. Шарп.

Предупреждения: Брайан 74, Ландстрем 88

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В статье: Шеффилд Юнайтед Лестер Сити
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