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Новый наставник Шеффилда повторил антирекорд АПЛ после неудачного дебюта
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Шеффілд Юнайтед/Автор невідомий
"Лестер" дома победил "Шеффилд" со счетом 5:0 в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Этот матч стал дебютным для нового наставника гостей Пола Хекингботтома.
До сегодняшнего дня только двое тренеров в истории АПЛ стартовали хуже английского специалиста, когда команда пропускала 5+ голов: в 1994-м Алан Смит проиграл "Ливерпулю" во главе "Кристал Пэлас" со счетом 1:6, а в 2010 Роберто Ди Маттео потерпел поражение от "Челси" 0:6, тренируя "Вест Бром".
5 - Paul Heckingbottom is only the third manager in Premier League history to lose by 5+ goals in his first match in charge, after Alan Smith in 1994 (Crystal Palace 1-6 Liverpool) and Roberto Di Matteo in 2010 (West Brom 0-6 Chelsea). Baptism. pic.twitter.com/W0HKzeOAg4— OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2021
После этого тура "Шефффилд" замыкает турнирную таблицу АПЛ, имея в активе 14 очков за 29 матчей. К спасительному 17-му месту на данный момент 14 зачетных пунктов.
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