Новый наставник Шеффилда повторил антирекорд АПЛ после неудачного дебюта

"Лестер" дома победил "Шеффилд" со счетом 5:0 в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Этот матч стал дебютным для нового наставника гостей Пола Хекингботтома.

До сегодняшнего дня только двое тренеров в истории АПЛ стартовали хуже английского специалиста, когда команда пропускала 5+ голов: в 1994-м Алан Смит проиграл "Ливерпулю" во главе "Кристал Пэлас" со счетом 1:6, а в 2010 Роберто Ди Маттео потерпел поражение от "Челси" 0:6, тренируя "Вест Бром".

