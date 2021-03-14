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Новый наставник Шеффилда повторил антирекорд АПЛ после неудачного дебюта

Англия
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Новый наставник Шеффилда повторил антирекорд АПЛ после неудачного дебюта

Шеффілд Юнайтед/Автор невідомий

Новина українською

"Лестер" дома победил "Шеффилд" со счетом 5:0 в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Этот матч стал дебютным для нового наставника гостей Пола Хекингботтома.

До сегодняшнего дня только двое тренеров в истории АПЛ стартовали хуже английского специалиста, когда команда пропускала 5+ голов: в 1994-м Алан Смит проиграл "Ливерпулю" во главе "Кристал Пэлас" со счетом 1:6, а в 2010 Роберто Ди Маттео потерпел поражение от "Челси" 0:6, тренируя "Вест Бром".

После этого тура "Шефффилд" замыкает турнирную таблицу АПЛ, имея в активе 14 очков за 29 матчей. К спасительному 17-му месту на данный момент 14 зачетных пунктов.

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В статье: Пол Хекингботтом
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