ВИДЕО, как Ламела рабоной открыл счет в матче против Арсенала

В рамках 28-го тура АПЛ на данный момент происходит северо-лондонское дерби, в котором "Арсенал" принимает "Тоттенхэм". В середине первого тайма полузащитник "шпор" Эрик Ламела оформил как нельзя лучше взятия ворот в этом году, рабоной пробив между ног Парти и попав в дальний угол ворот Лено. Отметим, что аргентинец вышел на замену, ведь Сон Хин Мин на 18 минуте получил травму и был вынужден покинуть поле.

На 60 минуту поединка счет 1:1. Текстовую онлайн-трансляцию можно посмотреть здесь .