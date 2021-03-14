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ВИДЕО, как Ламела рабоной открыл счет в матче против Арсенала
Эрик в этом специалист
Opta/Автор невідомий
В рамках 28-го тура АПЛ на данный момент происходит северо-лондонское дерби, в котором "Арсенал" принимает "Тоттенхэм". В середине первого тайма полузащитник "шпор" Эрик Ламела оформил как нельзя лучше взятия ворот в этом году, рабоной пробив между ног Парти и попав в дальний угол ворот Лено. Отметим, что аргентинец вышел на замену, ведь Сон Хин Мин на 18 минуте получил травму и был вынужден покинуть поле.
Lamela great goal ????????????pic.twitter.com/3FqoL9Ir6M— #FastGoal (@Fastgoal2) March 14, 2021
На 60 минуту поединка счет 1:1. Текстовую онлайн-трансляцию можно посмотреть
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