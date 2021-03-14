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ВИДЕО, как Ламела рабоной открыл счет в матче против Арсенала

Англия
(1 голосов)

Эрик в этом специалист

ВИДЕО, как Ламела рабоной открыл счет в матче против Арсенала

Opta/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 28-го тура АПЛ на данный момент происходит северо-лондонское дерби, в котором "Арсенал" принимает "Тоттенхэм". В середине первого тайма полузащитник "шпор" Эрик Ламела оформил как нельзя лучше взятия ворот в этом году, рабоной пробив между ног Парти и попав в дальний угол ворот Лено. Отметим, что аргентинец вышел на замену, ведь Сон Хин Мин на 18 минуте получил травму и был вынужден покинуть поле.

На 60 минуту поединка счет 1:1. Текстовую онлайн-трансляцию можно посмотреть здесь.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эрик Ламела Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.03.2021 в 19:58
красивый гол
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