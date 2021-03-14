Моуриньо после матча с Арсеналом: Жаль, что у рефери нет послематчевых интервью

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился мыслями после поражения в лондонском дерби от "Арсенала" в рамках 28-го тура АПЛ.

"У рефери нет послематчевых интервью? Очень жаль. Мы играли действительно плохо в первом тайме. Счет 1:1 не отражал то, что происходило. Мы были очень слабы, плохо защищались, действовали вяло, не прессинговали. Некоторые важные игроки ушли в тень. Все было действительно плохо.

Во втором тайме можно было играть только лучше – что и произошло. А теперь был бы вопрос рефери Майклу Оливеру – но он не дает интервью после игры. Возможно, также вопрос и Полу Тирни, раз он был видеоассистентом арбитра. По словам резервного судьи Кевина Френда, рефери сказал ему, что у него есть ясное решение и ВАР не станет действовать наперекор ему (прим. - речь идет о назначении пенальти в ворота "шпор").

Мы контролировали ход матча во втором тайме, так что смогли оправиться. Мы вносили изменения, стараясь победить, но случились пенальти и удаление. В последние 20 минут пришлось вдесятером стараться вырвать нужный результат.

Если футболисты не играют лучше, то это потому, что они просто не могут играть лучше. Я тоже часть команды, поэтому за первый тайм я несу такую же ответственность, как и они, но здорово, что во втором тайме мы прибавили. Игроки устают, тренеры устают, рефери, возможно, тоже. Моя статистика пенальти в матчах с участием Майкла Оливера не радует", – рассказал португалец.