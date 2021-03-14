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Моуриньо повторил антирекорд по проигрышам за один сезон чемпионата

Англия
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Уже не такой и "особенный"

Моуриньо повторил антирекорд по проигрышам за один сезон чемпионата

Goal

Новина українською

В 29-м туре АПЛ "Арсенал" победил "Тоттенхэм" со счетом 2:1. Это поражение стало девятым в текущем сезоне для подопечных Жозе Моуриньо. Португальский наставник лишь во второй раз в своей карьере столько раз проиграл за одну кампанию. Последний раз такая неудача настигла тренера в сезоне 2015/2016, когда "особый" возглавлял "Челси".

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На данный момент "шпоры" занимают седьмое место в АПЛ, уступая четвертому "Челси" шестью очками при матчи в запасе. Контракт Моуриньо с "Тоттенхэмом" рассчитан до лета 2023-го года. Напомним, что португальский специалист прошлой осенью заменил уволенного Маурисио Почеттино.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Opta Joe

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