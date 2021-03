Моуриньо повторил антирекорд по проигрышам за один сезон чемпионата

В 29-м туре АПЛ "Арсенал" победил "Тоттенхэм" со счетом 2:1. Это поражение стало девятым в текущем сезоне для подопечных Жозе Моуриньо. Португальский наставник лишь во второй раз в своей карьере столько раз проиграл за одну кампанию. Последний раз такая неудача настигла тренера в сезоне 2015/2016, когда "особый" возглавлял "Челси".

