АПЛ. Ман Юнайтед - Вест Хэм 1:0. Автогола достаточно для победы

Английская Премьер Лига, 28-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Наставник "маникунианцев" Оле Гуннар Сульшер не сделал ни одной замены за весь матч, и это при бешеном графике и между поединками против "Милана" в Лиге Европы за семь дней. Слово "ни один" подходит и для ударов в створ от "молотобойцев": за 90 минут подопечные Мойеса так и не смогли попасть в цель. Это помогло Дину Хендерсону 11 раз за сезон оставить свои ворота на замке. По этому показателю англичанин обошел своего конкурента Давида Де Хеа, у которого 10 "клиншитов".

Полное преимущество в матче было на стороне хозяев. Первый момент у ворот соперника создали именно "красные дьяволы". Рашфорд головой пробил мимо ворот из пределов вратарской. Под занавес первого тайма дважды Фабьянски вступил в игру. На 37-й минуте встречи польский голкипер перевел в стойку удар низом от Мейсона Гринвуда. Отметим, что этот крутой сейв заслуживает попасть в топ моментов уикенда. Через две минуты Рашфорд оказался один перед воротами и решил пробить в касание головой, но снова неудачно - точно в руки вратарю соперника.

Big save from Fabianski! ???? Pushing Greenwood's strike onto the post ???? #MUNWHU 0-0 (36) pic.twitter.com/vs5G6ukeCJ

Навешивали, навешивали и наконец то удачно навесили. "Манчестер Юнайтед" начал второй тайм с гола. Крейг Доусон срезал мяч в собственные ворота после навеса с углового. Ни разу из последних 17-ти матчей на "Олд Траффорд", когда "молотобойцы" пропускали первыми, не отыгрывались по ходу встречи. Так произошло и в этот раз.

"Красные дьяволы" еще дважды имели шанс увеличить преимущество, но удар Фернандеша потянул Фабьянски, а Гринвуд мощно пробил в левую стойку. Под занавес матча "Вест Хэм" бросил все силы, чтобы восстановить паритет, но защита хозяев перекрывал все что можно. Единственный полумомент имел Соучек, но пока чех замахнулся, то "маникунианцы" заблокировали удар.

Another fine effort by @MasonGreenwood, but his effort strikes the post! ????



We're approaching the closing stages at Old Trafford... ⏱



???? #MUFC

#️⃣ #MUNWHU

???? #PL pic.twitter.com/Nys0UNLhgw