Дерби Северного Лондона – за канонирами. Арсенал – Тоттенхэм 2:1. Обзор матча и видео голов

В этом матче болельщики могли увидеть дебютный гол Эдегора и шедевр в исполнении Ламелы. Команда Моуриньо первой открыла счет, но не смогла удержать успех в гостях. "Арсенал" провел один из лучших поединков в сезоне, рискнул и заслуженно победил.

Смотрите видеообзор центрального матча 28-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом".

Лондон. "Эмирейтс".

"Арсенал" – "Тоттенхэм" 2:1

Голы: Эдегор (44), Ляказетт (64, с пенальти) – Ламела (33)