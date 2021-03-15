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Дерби Северного Лондона – за канонирами. Арсенал – Тоттенхэм 2:1. Обзор матча и видео голов
Яркий поединок в АПЛ
Фото: Arsenal Twitter / Автор – неизвестен
В этом матче болельщики могли увидеть дебютный гол Эдегора и шедевр в исполнении Ламелы. Команда Моуриньо первой открыла счет, но не смогла удержать успех в гостях. "Арсенал" провел один из лучших поединков в сезоне, рискнул и заслуженно победил.
Смотрите видеообзор центрального матча 28-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом".
Лондон. "Эмирейтс".
Голы: Эдегор (44), Ляказетт (64, с пенальти) – Ламела (33)
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