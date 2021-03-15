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Дерби Северного Лондона – за канонирами. Арсенал – Тоттенхэм 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Яркий поединок в АПЛ

Дерби Северного Лондона – за канонирами. Арсенал – Тоттенхэм 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Arsenal Twitter / Автор – неизвестен

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В этом матче болельщики могли увидеть дебютный гол Эдегора и шедевр в исполнении Ламелы. Команда Моуриньо первой открыла счет, но не смогла удержать успех в гостях. "Арсенал" провел один из лучших поединков в сезоне, рискнул и заслуженно победил.

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Смотрите видеообзор центрального матча 28-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом".

Лондон. "Эмирейтс".

"Арсенал" – "Тоттенхэм" 2:1

Голы: Эдегор (44), Ляказетт (64, с пенальти) – Ламела (33)

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эрик Ламела Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Александр Лаказетт Мартин Эдегор
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