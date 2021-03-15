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Челси и Манчестер Юнайтед вступили в гонку за полузащитника Ренна

Англия
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Камавинга может сменить клубную прописку

Челси и Манчестер Юнайтед вступили в гонку за полузащитника Ренна

staderennais.com

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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" включились в борьбу за полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавингу, сообщает Goal. Оба клуба заинтересованы в подписании футболиста.

Главным претендентом на француза является мадридский "Реал". Ранее сообщалось, что Камавинга готов перейти в "королевский клуб". Контракт игрока с "Ренном" рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 18-летний хавбек сыграл 31 матч во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Эдуардо Камавінжа
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