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Челси и Манчестер Юнайтед вступили в гонку за полузащитника Ренна
Камавинга может сменить клубную прописку
staderennais.com
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" включились в борьбу за полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавингу, сообщает Goal. Оба клуба заинтересованы в подписании футболиста.
Главным претендентом на француза является мадридский "Реал". Ранее сообщалось, что
В текущем сезоне 18-летний хавбек сыграл 31 матч во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.
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