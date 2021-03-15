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Конфликт Гвардиолы с игроком Манчестер Сити. Футболист сам прокомментировал слухи
На этот раз - не о Зинченко
sports.ru
Накануне в британской прессе появилось сообщение о конфликте между наставником "Манчестер Сити" Жузепом Гвардиолой и вингером - Рахимом Стерлингом.
Ведь в поединке с "Фулхэмом" (3:0) Рахима не было даже в запасе. Хотя до этого он играл с "Саутгемптоном", а до этого - с "Манчестер Юнайтед". Исчезновение Рахима с состава дало основания для различных слухов.
В ответ заговорил сам Стерлинг - сообщением в Твиттере.
Некоторые сумасшедшие слухи сегодня распространяют в соцсетях ...Это абсолютная ложь. С нетерпением жду новой недели с командой. Спокойной ночи, друзья!
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