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Конфликт Гвардиолы с игроком Манчестер Сити. Футболист сам прокомментировал слухи

Англия
(1 голосов)

На этот раз - не о Зинченко

Конфликт Гвардиолы с игроком Манчестер Сити. Футболист сам прокомментировал слухи

sports.ru

Новина українською

Накануне в британской прессе появилось сообщение о конфликте между наставником "Манчестер Сити" Жузепом Гвардиолой и вингером - Рахимом Стерлингом.

Ведь в поединке с "Фулхэмом" (3:0) Рахима не было даже в запасе. Хотя до этого он играл с "Саутгемптоном", а до этого - с "Манчестер Юнайтед". Исчезновение Рахима с состава дало основания для различных слухов.

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В ответ заговорил сам Стерлинг - сообщением в Твиттере.

Некоторые сумасшедшие слухи сегодня распространяют в соцсетях ...Это абсолютная ложь. С нетерпением жду новой недели с командой. Спокойной ночи, друзья!

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В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
15.03.2021 в 19:34
"между наставником "Манчестер Сити" Жузепом Гвардиолой и вингером - Рахимом Стерлингом " -- когда это Гвардиола успел стать "Жузепом" ? )
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