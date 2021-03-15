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Аллегри может трудоустроиться в клубе-середняке из АПЛ

Англия
(1 голосов)

Конкурент "Шахтеру"?

Аллегри может трудоустроиться в клубе-середняке из АПЛ

Новина українською

Английский "Лидс" хочет пригласить итальянского тренера Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.

Это произойдет в том случае, если действующий тренер аргентинец Марсело Бьелса решит уйти из клуба по окончании сезона.

Английский клуб уже контактировал с экс-тренером "Ювентуса", чтобы узнать его отношение к этой идее, сообщает The Boot Room.

Читайте такжеИсточник: Шахтер начал переговоры с Аллегри

Контракт Бьелсы с "Лидсом" заканчивается в этом сезоне. Команда занимает 12 место в АПЛ.

Аллегри без клуба с мая 2019 года, как ушел из "Ювентуса". Речь шла об интересе к 53-летнего специалиста со стороны Шахтера, Челси, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ромы и Наполи.

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В статье: Марсело Бьелса Массимилиано Аллегри Лидс
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Комментарии (1)
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Mrkarat (Днепр)
15.03.2021 в 21:02
Модераторы и администраторы сайта! Ау!.. К чему эта новость, если на прошлой неделе вы писали про возможное приглашение в "Шахтер" - спасибо что не постеснялись ссылок накидать на свои труды. Давайте посмотри на эту новость по-другому - если решили написать данную новость, дополните статью сравнением бюджетов Шахтера и Лидса за 2020 год - кого и за сколько купили.
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