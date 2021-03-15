Аллегри может трудоустроиться в клубе-середняке из АПЛ

Английский "Лидс" хочет пригласить итальянского тренера Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.

Это произойдет в том случае, если действующий тренер аргентинец Марсело Бьелса решит уйти из клуба по окончании сезона.

Английский клуб уже контактировал с экс-тренером "Ювентуса", чтобы узнать его отношение к этой идее, сообщает The Boot Room.

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Контракт Бьелсы с "Лидсом" заканчивается в этом сезоне. Команда занимает 12 место в АПЛ.

Аллегри без клуба с мая 2019 года, как ушел из "Ювентуса". Речь шла об интересе к 53-летнего специалиста со стороны Шахтера, Челси, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ромы и Наполи.