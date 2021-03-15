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Лондонский Арсенал предложил цену за трансфер игрока Бундеслиги

Англия
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Молодой француз

Лондонский Арсенал предложил цену за трансфер игрока Бундеслиги

Premier League News Now

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"Арсенал" ведет переговоры относительно центрального защитника немецкого "Айнтрахта" 21-летнего Эвана Н'Дики.

Как сообщает Sport Express, "канониры" выступили с предложением в размере 26 млн долларов.

Этого может быть достаточно для того, чтобы приобрести контракт молодого француза.

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В сезоне 2020/2021 на счету Эвана 17 матчей за "Айнтрахт" и 2 гола. Ранее Н'Дика играл на родине в "Осере", а также за юношескую и молодежную сборные Франции.

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В статье: Арсенал (Лондон) Айнтрахт (Франкфурт) Эван Ндика
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