Англия
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Оба из Ла Лиги. МЮ определился с приоритетными трансферными целями в защите
Если удастся - "Реал", если нет - "Вильярреал"
Английский "Манчестер Юнайтед" определил центрального защитника "Вильярреала" Пау Торреса вторым в своем летнем шорт-листе на эту позицию.
Как информирует Todo Fijares, на первом месте Серхио Рамос. Но если ветеран сборной Испании подпишет новое соглашение с "Реалом" или перейдет в другой клуб, тогда Юнайтед готовы вернуться к варианту с игроком "Вильярреала".
24-летний Пау Торрес в этом сезоне сыграл 26 матчей в Ла Лиге.
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