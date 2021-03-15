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Оба из Ла Лиги. МЮ определился с приоритетными трансферными целями в защите

Англия
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Если удастся - "Реал", если нет - "Вильярреал"

Оба из Ла Лиги. МЮ определился с приоритетными трансферными целями в защите

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Английский "Манчестер Юнайтед" определил центрального защитника "Вильярреала" Пау Торреса вторым в своем летнем шорт-листе на эту позицию.

Как информирует Todo Fijares, на первом месте Серхио Рамос. Но если ветеран сборной Испании подпишет новое соглашение с "Реалом" или перейдет в другой клуб, тогда Юнайтед готовы вернуться к варианту с игроком "Вильярреала".

24-летний Пау Торрес в этом сезоне сыграл 26 матчей в Ла Лиге.

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В статье: Серхио Рамос Манчестер Юнайтед Пау Торрес
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