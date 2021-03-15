Ветеран Ливерпуля подошел к рекорду в АПЛ по количеству выходов на замену

Полузащитник левого фланга "Ливерпуля" 35-летний Джеймс Милнер вышел на замену 158-й раз за время выступлений в Английской Премьер-лиге.

Произошло это в выездном поединке с "Вулверхэмптоном".

Это повторение рекордного показателя чемпионата, сообщает Opta.

Столько же выходов на замену было у нападающего Питера Крауча. Но он уже завершил карьеру в 2019 году.