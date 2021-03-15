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Ветеран Ливерпуля подошел к рекорду в АПЛ по количеству выходов на замену
Столько же в Крауча
Полузащитник левого фланга "Ливерпуля" 35-летний Джеймс Милнер вышел на замену 158-й раз за время выступлений в Английской Премьер-лиге.
Произошло это в выездном поединке с "Вулверхэмптоном".
Это повторение рекордного показателя чемпионата, сообщает Opta.
Столько же выходов на замену было у нападающего Питера Крауча. Но он уже завершил карьеру в 2019 году.
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