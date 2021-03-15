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Ветеран Ливерпуля подошел к рекорду в АПЛ по количеству выходов на замену

Англия
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Столько же в Крауча

Ветеран Ливерпуля подошел к рекорду в АПЛ по количеству выходов на замену

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Полузащитник левого фланга "Ливерпуля" 35-летний Джеймс Милнер вышел на замену 158-й раз за время выступлений в Английской Премьер-лиге.

Произошло это в выездном поединке с "Вулверхэмптоном".

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Это повторение рекордного показателя чемпионата, сообщает Opta.

Столько же выходов на замену было у нападающего Питера Крауча. Но он уже завершил карьеру в 2019 году.

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В статье: Джеймс Милнер Питер Крауч АПЛ Ливерпуль
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