Эффективный Роналду, рекордсмен Месси, протест Заа. Герои прошлых выходных

Подводя итоги очередных туров в ТОП-чемпионатах Европы, мы не могли не задеть матчи с участием "Ливерпуля" и "Барселоны", которые состоялись в понедельник. Поэтому традиционная подборка в этот раз выходит с некоторым опозданием. Вашему вниманию ФОТО репортаж о главных действующих лицах прошедших футбольных выходных в Англии, Испании, Италии и Германии.

Англия

Матч "Ньюкасл" - "Астон Вилла" поразил своей драматургией. На 86-й минуте бирмингемцы вышли вперед благодаря автоголу, но сорок спас их капитан Джамал Ласселлс, который сравнял счет на 90+4-й

Голкипер "Лидса" Иллян Меслье стал одним из героев матча его команды против "Челси" - аристократы нанесли по его воротам 15 ударов, восемь из которых попали в рамку, но вратарь не пропустил. В итоге все завершилось ничьей 0:0

Нынешний сезон, пожалуй, худший в карьере Серхио Агуэро. Аргентинец очень много пропускал из-за травм и только в субботу забил свой первый гол в чемпионате. Кун реализовал пенальти в игре с "Фулхэма", установив окончательный счет - 0:3 в пользу горожан

После игры с "Шеффилд" Келечи Ихеаначо забрал мяч себе. Форварда "Лестера" по-настоящему прорвало в последнее время - в воскресном матче нигериец оформил хет-трик, до этого он забивал "Бернли" и "Брайтону"

"Тоттенхэм" проиграл дерби "Арсеналу" 1:2. Но этот матч, учитывая, что обе команды сейчас не решают высокие задачи, войдет в историю в первую очередь чудо-голом Эрика Ламели, который вы должны увидеть >> (а если видели, то захотите пересмотреть снова)

Неделю назад Крейг Доусон был героем "Вест Хэма", забив в ворота "Лидса". На этот раз его автогол привел к поражению от МЮ, как следствие молотобойцы отстают от зоны Лиги Чемпионов уже на три очка

Последний раз "Ливерпуль" выигрывал два матча подряд еще в январе. Наконец команда Клоппа сумела прервать неприятную тенденцию. После успеха в игре с "Лейпцигом" красные обыграли в АПЛ "Вулверхэмптон" - единственный гол в игре своей бывшей команде забил Диогу Жота

Форвард "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа взбудоражил Англию, отказавшись ставать на колено перед матчем против "Вест Бромвича" в рамках акции Black Lives Matter. По мнению футболиста, эта акция - лишь для галочки и не несет никакой пользы истинной борьбе с рассизмом

Италия

"Лацио" попал в неприятную серию - команда Индзаги проиграла три матча подряд. Ситуацию должен был исправить матч с "Кротоне. Орлы дважды выходили вперед, но аутсайдер находил возможность, чтобы отыграться. Наконец, на 84-й минуте Фелипе Кайседо, который вышел на замену, таки склонил чашу весов в пользу римского клуба

После неудачи в игре с "Интером" и перед выездом в Мадрид "Аталанте" нужно было поднять настроение в игре со "Специей". Соперник продержался первый тайм, а после перерыва дубль Марио Пашалича и филигранный гол Муриель сделали свое дело

Победа "Интеру" над "Торино" далась весьма непросто. На гол Лукаку с пенальти быки ответили своим взятием ворот, но на 85-й отличился Лаутаро Мартинес. Благодаря этому "Интер" увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя уже до девяти очков

Ведь "Милан" уступил "Наполи" 0:1. Рино Гаттузо, кажется, разбил последние надежды своего бывшего клуба на чемпионство

Главный герой тура в Серии А - Криштиану Роналду, оформивший хет-три в матче с "Кальяри", а "Ювентус" победил 3:1

Паулу Фонсеке есть над чем подумать - его "Рома" после феерической победы над "Шахтером" проиграла "Парме" 0:2. А вдруг горняки в Киеве сыграют так же, как пармезанцы?

Германия

После того, как Марко Розе объявил, что покинет "Боруссию" из Менхенгладбаха летом, его команда проиграла шесть матчей подряд. На этот раз "Аугсбургу". Все могло бы быть иначе, если бы Ларс Штиндль реализовал пенальти в первом тайме

Томас Мюллер в игре с "Вердером" ассистировал Горецке и Гнабри. 25-й номер "Баварии" теперь имеет 13 ассистов в чемпионате - столько же у Гарри Кейна из "Тоттенхэма" и это лучший показатель в текущем сезоне. "Бавария", к слову, победила 3:1

16-летнему Юссуфе Мукоко хватило шесть минут в игре с "Гертой", чтобы забить свой второй гол в Бундеслиге! "Боруссия" из Дортмунда победила 2:0

Центральный матч тура в Бундеслиге между "Лейпцигом" и "Айнтрахтом" завершился ничьей 1:1. Дайчи Камада ответил на гол Эмиля Форсберга сразу после перерыва. Красные быки отстают от "Баварии" уже на четыре балла

Испания

Давид Сория из "Хетафе" максимально закручивает интригу в чемпионате Испании. Голкипер выстоял в противостоянии с "Атлетико", матрасники теряют очередные два очка и подпускают на расстояние четырех очков ближайшего преследователя

"Барселона" в понедельник переиграла "Уэску" 3:1. Конечно, все оборачивалось вокруг Месси, ведь Лионель повторил достижение Хави - сыграл 767-й матч за каталонский клуб. Свое достижение аргентинец отметил очередным голом и результативной передачей

"Реалу" пришлось понервничать в игре с "Эльче". Сливочные пропустили первыми в середине второго тайма. Но к счастью мадридцев, у них есть Карим Бензема. Француз сравнял счет, а на 90+1-й забил победный мяч. "Реал" отстает от "Барсы" на два очка, от "Атлетико" на шесть

"Севилья" отошла от вылета из Кубка Испании и Лиги Чемпионов. Андалусцы выиграли дерби у "Бетиса" - единственный гол на счету Юссефа Эн-Нессири

Когда-то Карлос Бакка был грозной силой в европейском футболе. Но последние два сезона колумбиец лишь бледная тень самого себя. Впрочем, в игре с "Эйбаром" он наконец забил первый гол в Ла Лиге в этом сезоне и помог "Вильярреалу" прервать серию из восьми матчей без побед в чемпионате