Ван де Бек недоволен количеством игрового времени и хочет покинуть Манчестер Юнайтед

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек собирается покинуть команду летом, пишет Daily Star.

23-летний футболист недоволен игровым временем и считает, что у него нет будущего в английском клубе. Защитник хочет обсудить своё будущее в команде с исполнительным директором "МЮ" Эдом Вудвордом, встреча состоится в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги и забил один гол.