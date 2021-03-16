Англия
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Ван де Бек недоволен количеством игрового времени и хочет покинуть Манчестер Юнайтед
Он считает, что у него нет будущего
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек собирается покинуть команду летом, пишет Daily Star.
23-летний футболист недоволен игровым временем и считает, что у него нет будущего в английском клубе. Защитник хочет обсудить своё будущее в команде с исполнительным директором "МЮ" Эдом Вудвордом, встреча состоится в ближайшее время.
В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги и забил один гол.
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