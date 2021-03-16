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Полузащитник Шеффилда может перейти в Ливерпуль
Мерсисайдцы готовы к переговорам
"Ливерпуль" интересуется полузащитником "Шеффилд Юнайтед" Сандером Берге, пишет Eurosport.
По информации источника, мерсисайдцы готовы побороться за 23-летнего норвежца с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". Игрок намерен покинуть "Шеффилд" в связи с потенциальным вылетом команды из АПЛ.
В сезоне-2020/21 Берге провел 14 матчей за "Шеффилд", на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
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