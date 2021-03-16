Полузащитник Шеффилда может перейти в Ливерпуль

"Ливерпуль" интересуется полузащитником "Шеффилд Юнайтед" Сандером Берге, пишет Eurosport.

По информации источника, мерсисайдцы готовы побороться за 23-летнего норвежца с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". Игрок намерен покинуть "Шеффилд" в связи с потенциальным вылетом команды из АПЛ.

В сезоне-2020/21 Берге провел 14 матчей за "Шеффилд", на его счету 1 гол и 1 результативная передача.