  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Полузащитник Шеффилда может перейти в Ливерпуль
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Шеффилда может перейти в Ливерпуль

Англия
(1 голосов)

Мерсисайдцы готовы к переговорам

Полузащитник Шеффилда может перейти в Ливерпуль

Новина українською

"Ливерпуль" интересуется полузащитником "Шеффилд Юнайтед" Сандером Берге, пишет Eurosport.

По информации источника, мерсисайдцы готовы побороться за 23-летнего норвежца с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". Игрок намерен покинуть "Шеффилд" в связи с потенциальным вылетом команды из АПЛ.

В сезоне-2020/21 Берге провел 14 матчей за "Шеффилд", на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Сандер Берге
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...