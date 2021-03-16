Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три европейские клубы поборются за 16-летнего Зидана
Не родственник
Transfermarkt
Лондонский "Арсенал" начал переговоры о подписании юной звезды датского "Нордшелланда" Зидана Сертдемира.
Нидерландский "Аякс" и немецкий "Байер" также связаны с интересом по 16-летнего полузащитника (выступает в команде U-16).
Его назвали в честь наставника мадридского "Реала", замечает SportBild.
В этом сезоне датский центральный полузащитник провел 10 матчей в составе команды. Выступает и за сборную Дании U-16.
Читайте такжеЗидан вызвал в состав Реала своего сына
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Рух обратился в УАФ по поводу оскорбительных высказываний Лучано Лучи
- Расширение и разделение на группы. Президент ПФЛ – о возможном формате Первой лиги
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Эрлинг Холанд назвал размер зарплаты, которую хочет получать в новом клубе
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...