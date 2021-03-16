Три европейские клубы поборются за 16-летнего Зидана

Лондонский "Арсенал" начал переговоры о подписании юной звезды датского "Нордшелланда" Зидана Сертдемира.

Нидерландский "Аякс" и немецкий "Байер" также связаны с интересом по 16-летнего полузащитника (выступает в команде U-16).

Его назвали в честь наставника мадридского "Реала", замечает SportBild.

В этом сезоне датский центральный полузащитник провел 10 матчей в составе команды. Выступает и за сборную Дании U-16.