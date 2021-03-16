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Три европейские клубы поборются за 16-летнего Зидана

Англия
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Три европейские клубы поборются за 16-летнего Зидана

Transfermarkt

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Лондонский "Арсенал" начал переговоры о подписании юной звезды датского "Нордшелланда" Зидана Сертдемира.

Нидерландский "Аякс" и немецкий "Байер" также связаны с интересом по 16-летнего полузащитника (выступает в команде U-16).

Его назвали в честь наставника мадридского "Реала", замечает SportBild.

В этом сезоне датский центральный полузащитник провел 10 матчей в составе команды. Выступает и за сборную Дании U-16.

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В статье: Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) Байер (Леверкузен)
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