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Хавбек австрийского Рапида заинтересовал Барселону и оба гранда из Манчестера

Англия
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По итогам выступлений в еврокубках

Хавбек австрийского Рапида заинтересовал Барселону и оба гранда из Манчестера

Yeni Vatan Gazetesi

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести по сниженной цене контракт молодого австрийца из "Рапида" Юсуфа Демира, сообщает Bild.

17-летнего плеймейкера можно будет приобрести всего за 5 млн евро, когда откроется летнее трансферное окно.

Кроме МЮ, как сообщает ESPN, Демиром интересуются "Барселона", "Манчестер Сити", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Контракт игрока действует до лета 2022 года. Демир дебютировал в составе первой команды "Рапида" в 2019 году и с тех пор сыграл в 33 матчах (5 - в еврокубках). На его счету 6 голов.

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В статье: Рапид (Вена) Манчестер Юнайтед Юсуф Демир
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