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Хавбек австрийского Рапида заинтересовал Барселону и оба гранда из Манчестера
По итогам выступлений в еврокубках
Yeni Vatan Gazetesi
"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести по сниженной цене контракт молодого австрийца из "Рапида" Юсуфа Демира, сообщает Bild.
17-летнего плеймейкера можно будет приобрести всего за 5 млн евро, когда откроется летнее трансферное окно.
Кроме МЮ, как сообщает ESPN, Демиром интересуются "Барселона", "Манчестер Сити", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".
Контракт игрока действует до лета 2022 года. Демир дебютировал в составе первой команды "Рапида" в 2019 году и с тех пор сыграл в 33 матчах (5 - в еврокубках). На его счету 6 голов.
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