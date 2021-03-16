Хавбек австрийского Рапида заинтересовал Барселону и оба гранда из Манчестера

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести по сниженной цене контракт молодого австрийца из "Рапида" Юсуфа Демира, сообщает Bild.

17-летнего плеймейкера можно будет приобрести всего за 5 млн евро, когда откроется летнее трансферное окно.

Кроме МЮ, как сообщает ESPN, Демиром интересуются "Барселона", "Манчестер Сити", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Контракт игрока действует до лета 2022 года. Демир дебютировал в составе первой команды "Рапида" в 2019 году и с тех пор сыграл в 33 матчах (5 - в еврокубках). На его счету 6 голов.