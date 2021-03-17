Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Если мы не выйдем в Лигу чемпионов, то это повлечёт за собой огромные финансовые потери
Юрген рассказал о ситуации в Ливерпуле
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал об отношении к нему со стороны руководства и футболистов мерсисайдцев.
"Если мы не отберёмся в Лигу чемпионов на следующий сезон, то это повлечёт за собой огромные финансовые потери. В остальном не произойдёт ничего сверхплохого. Я отдаю себе отчёт: в такой ситуации почти во всех футбольных клубах мира главному тренеру было бы нелегко. Это совершенно нормально, реальность, бизнес. Я бы принял это, но здесь, в "Ливерпуле", всё по-другому.
Наши владельцы, спортивный директор, даже игроки: здесь никто ни в ком не сомневается. Мы приняли ситуацию для себя и пробиваем себе путь через неё", — приводит слова Клоппа SportBild.
Подопечные Клоппа в 29 матчах набрали 46 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от четвёртого места, дающего право на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, на пять очков.
Популярное сейчас
- Умер экс-игрок Шахтера и Карпат Борис Рассихин
- Центральный совет ПФЛ определил новый формат Первой лиги. Слово за Исполкомом
- WhoScored оценил игру Зинченко в ответном матче с Боруссией М
- Конфликт Гвардиолы с игроком Манчестер Сити. Футболист сам прокомментировал слухи
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона