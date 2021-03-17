Манчестер Юнайтед намерен подписать ещё одного игрока Спортинга

"Манчестер Юнайтед" интересуется вингером лиссабонского "Спортинга" Педру Гонсалвешом.

По сведениям Daily Mail, руководство манкунианцев видит в 22-летнем португальце более дешёвую альтернативу вингеру дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдону Санчо. Уле-Гуннар Сульшер настаивает на усилении позиции правого атакующего полузащитника в летнее трансферное окно, и именно Гонсалвеш и Санчо являются главными кандидатами на эту позицию.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Педру Гонсалвеш провёл 21 матч, забил 15 мячей, являясь лучшим бомбардиром турнира.