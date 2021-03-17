Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед намерен подписать ещё одного игрока Спортинга
Ряды манкунианцев может пополнить вингер Гонсалвеш
Фото: Azertag/ Автор - неизвестен
"Манчестер Юнайтед" интересуется вингером лиссабонского "Спортинга" Педру Гонсалвешом.
По сведениям Daily Mail, руководство манкунианцев видит в 22-летнем португальце более дешёвую альтернативу вингеру дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдону Санчо. Уле-Гуннар Сульшер настаивает на усилении позиции правого атакующего полузащитника в летнее трансферное окно, и именно Гонсалвеш и Санчо являются главными кандидатами на эту позицию.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Педру Гонсалвеш провёл 21 матч, забил 15 мячей, являясь лучшим бомбардиром турнира.
Популярное сейчас
- Чтобы продать в Шахтер? Заря может воспользоваться опцией выкупа в контракте своего лидера - источник
- WhoScored оценил игру Зинченко в ответном матче с Боруссией М
- Клуб из Второй лиги подписал воспитанников Динамо и Черноморца
- Криштиану Роналду определился с приоритетным клубом для перехода из Ювентуса
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом