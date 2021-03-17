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Легендарный Деннис Бергкамп размышляет о возвращении в Арсенал
Пауза без тренерской работы затянулась
Фото: Football24.ru
51-летняя легенда лондонского "Арсенала" и сборной Нидерландов экс-нападающий 1995-2006 годов Деннис Бергкамп сообщил, что готов вернуться в клуб. Конечно, не как игрок.
Мои амбиции заключаются в том, чтобы снова быть на поле и работать в тренерском штабе или с игроками, чтобы снова быть там, где я дома и где я счастлив. Я имею в виду эту роль и следующий шаг, если это будет "Арсенал" или другой клуб, - цитирует Бергкампа The Athletic.
"Арсенал" в свое время предлагал Бергкампу работать скаутом, но он отказался ради того, чтобы получить профессию тренера. Прошел курсы тренерской подготовки для бывших футболистов, его учил лично Арсен Венгер.
Первой тренерской работой для Бергкампа стала должность помощника Иоганна Неескенса во второй сборной Нидерландов.
Потом работал в "Аяксе" с юниорами, а затем помощником тренера в штабе юношеской команды. С 2011 по 2017 годы был помощником главного тренера команды Франка де Бура.
Летом 2020 говорилось, что Бергкамп будет помощником главного тренера "Арсенала" Микель Артеты.
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