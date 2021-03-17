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Легендарный Деннис Бергкамп размышляет о возвращении в Арсенал

Англия
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Пауза без тренерской работы затянулась

Легендарный Деннис Бергкамп размышляет о возвращении в Арсенал

Фото: Football24.ru

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51-летняя легенда лондонского "Арсенала" и сборной Нидерландов экс-нападающий 1995-2006 годов Деннис Бергкамп сообщил, что готов вернуться в клуб. Конечно, не как игрок.

Мои амбиции заключаются в том, чтобы снова быть на поле и работать в тренерском штабе или с игроками, чтобы снова быть там, где я дома и где я счастлив. Я имею в виду эту роль и следующий шаг, если это будет "Арсенал" или другой клуб, - цитирует Бергкампа The Athletic.

"Арсенал" в свое время предлагал Бергкампу работать скаутом, но он отказался ради того, чтобы получить профессию тренера. Прошел курсы тренерской подготовки для бывших футболистов, его учил лично Арсен Венгер.

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Первой тренерской работой для Бергкампа стала должность помощника Иоганна Неескенса во второй сборной Нидерландов.

Потом работал в "Аяксе" с юниорами, а затем помощником тренера в штабе юношеской команды. С 2011 по 2017 годы был помощником главного тренера команды Франка де Бура.

Летом 2020 говорилось, что Бергкамп будет помощником главного тренера "Арсенала" Микель Артеты.

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В статье: Деннис Бергкамп Арсенал (Лондон)
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