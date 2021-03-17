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Несчастливая новая база. Игроки Ливерпуля нашли причину неудач
А вот не надо было переселяться!
Rousing the Kop
Четыре месяца назад "Ливерпуль" переехал из Мелвуда на новую тренировочную базу, которая обошлась клубу в 60 млн евро. Однако футболисты до сих пор не могут привыкнуть к новым условиям в Киркби.
Некоторые из них выражают желание вернуться на старый тренировочный комплекс Мелвуд.
Одна из главных причин - новая база построена в местности, где часто бывает очень ветрено, сообщает The Sun.
К тому же так совпало, что с момента переезда у "красных" резко ухудшились результаты: 7 поражений в 13 последних матчах Премьер-лиги. Поэтому "Ливерпуль" рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.
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