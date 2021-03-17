Несчастливая новая база. Игроки Ливерпуля нашли причину неудач

Четыре месяца назад "Ливерпуль" переехал из Мелвуда на новую тренировочную базу, которая обошлась клубу в 60 млн евро. Однако футболисты до сих пор не могут привыкнуть к новым условиям в Киркби.

Некоторые из них выражают желание вернуться на старый тренировочный комплекс Мелвуд.

Читайте также Салах: В этом году Ливерпуль замучили травмы

Одна из главных причин - новая база построена в местности, где часто бывает очень ветрено, сообщает The Sun.

К тому же так совпало, что с момента переезда у "красных" резко ухудшились результаты: 7 поражений в 13 последних матчах Премьер-лиги. Поэтому "Ливерпуль" рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.