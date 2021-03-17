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Несчастливая новая база. Игроки Ливерпуля нашли причину неудач

Англия
(1 голосов)

А вот не надо было переселяться!

Несчастливая новая база. Игроки Ливерпуля нашли причину неудач

Rousing the Kop

Новина українською

Четыре месяца назад "Ливерпуль" переехал из Мелвуда на новую тренировочную базу, которая обошлась клубу в 60 млн евро. Однако футболисты до сих пор не могут привыкнуть к новым условиям в Киркби.

Некоторые из них выражают желание вернуться на старый тренировочный комплекс Мелвуд.

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Одна из главных причин - новая база построена в местности, где часто бывает очень ветрено, сообщает The Sun.

К тому же так совпало, что с момента переезда у "красных" резко ухудшились результаты: 7 поражений в 13 последних матчах Премьер-лиги. Поэтому "Ливерпуль" рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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В статье: Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Термит (Киев)
17.03.2021 в 22:40
Без ЛЧ - уже не рискует, там он точно в следующем году не будет, разве ЛЧ выиграет. А вот риск остаться даже без ЛЕ реально есть.
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