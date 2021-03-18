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Манчестер Сити нужен полузащитник Астон Виллы
Пеп хочет усилить линию атаки
"Манчестер Сити" является главным претендентом на вингера и капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша, пишет Daily Mail. "Горожане" попытаются подписать игрока в межсезонье.
"Астон Вилла" хочет продлить контракт с Грилишем. "Львы" намерены удержать футболиста. Клуб из Бирмингема будет требовать за своего капитана 100 млн фунтов, если кто-то захочет подписать контракт с вингером.
В текущем сезоне 25-летний игрок сыграл 23 матча во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 12 результативных передач.
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