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Манчестер Сити нужен полузащитник Астон Виллы

Англия
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Манчестер Сити нужен полузащитник Астон Виллы

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"Манчестер Сити" является главным претендентом на вингера и капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша, пишет Daily Mail. "Горожане" попытаются подписать игрока в межсезонье.

"Астон Вилла" хочет продлить контракт с Грилишем. "Львы" намерены удержать футболиста. Клуб из Бирмингема будет требовать за своего капитана 100 млн фунтов, если кто-то захочет подписать контракт с вингером.

В текущем сезоне 25-летний игрок сыграл 23 матча во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 12 результативных передач.

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В статье: Манчестер Сити Джек Грилиш Астон Вилла
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