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Манчестер Юнайтед отказался подписывать контракт с Роналду
В клубе рассчитывают на молодых игроков
"Манчестер Юнайтед" не будет пытаться подписать контракт с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду в летнее трансферное окно, пишет Express.
По информации издания, клуб отказался от этого варианта, так как рассматривает других игроков для усиления состава.
После вылета "Ювентуса" в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Порту" в прессе также появлялась информация о возможном возвращении 36-летнего футболиста в "Реал", за который он выступал с 2009 по 2018 год.
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