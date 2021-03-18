  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед отказался подписывать контракт с Роналду
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед отказался подписывать контракт с Роналду

Англия
(1 голосов)

В клубе рассчитывают на молодых игроков

Манчестер Юнайтед отказался подписывать контракт с Роналду

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" не будет пытаться подписать контракт с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду в летнее трансферное окно, пишет Express.

По информации издания, клуб отказался от этого варианта, так как рассматривает других игроков для усиления состава.

После вылета "Ювентуса" в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Порту" в прессе также появлялась информация о возможном возвращении 36-летнего футболиста в "Реал", за который он выступал с 2009 по 2018 год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...