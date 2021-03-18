Манчестер Юнайтед отказался подписывать контракт с Роналду

"Манчестер Юнайтед" не будет пытаться подписать контракт с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду в летнее трансферное окно, пишет Express.

По информации издания, клуб отказался от этого варианта, так как рассматривает других игроков для усиления состава.

После вылета "Ювентуса" в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Порту" в прессе также появлялась информация о возможном возвращении 36-летнего футболиста в "Реал", за который он выступал с 2009 по 2018 год.