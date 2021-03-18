Как Лукаку-студент сдавал экзамен против медведя-защитника. Байка от Аруны Коне

Форвард турецкого "Сивасспора" 37-летний Аруна Коне вспомнил, как учил нападающего "Интера" бельгийца Ромелу Лукаку прикрывать мяч корпусом.

Оба игрока вместе выступали в "Эвертоне" с 2013 по 2017 годы.

Я долго играл с Лукаку в "Эвертоне", - сказал Коне бельгийскому Voetbal International. - Он с самого начала умел очень быстро бегать и при этом вести мяч, но, как ни странно, не очень хорошо придерживал. Я регулярно показывал ему, как правильно пользоваться своим телом, чтобы не допускать соперника. Лукаку был моим "студентом", он действительно имел большое желание учиться у опытных игроков.

Коне объяснил, что он заметил талант Лукаку, когда увидел, как бельгиец возил центрального защитника "Лестера" Веса Моргана в АПЛ.